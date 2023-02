Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlicher Verkehrsunfall eines 17-jährigen Motorradfahrers

Salzkotten-Mantinghausen, Lippestraße (AM) (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023 gegen 17:27 Uhr befuhr ein 17-jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die Lippestraße aus Richtung Mettinghausen kommend in Richtung Boke. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahre aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Mast eines Verkehrsspiegels. Durch die Kollision mit dem Mast verletzte sich der junge Mann so schwer, dass er noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell