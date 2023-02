Polizei Paderborn

POL-PB: Werkzeuge aus Baucontainern gestohlen

Paderborn (ots)

(CK) - In der Nacht zu Donnerstag (16.02.) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Baucontainer ein, die sich auf einer Baustelle an der Straße Balhorner Feld befanden.

Aus den Containern stahlen die Diebe verschiedene Werkzeuge sowie elektronische Geräte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

