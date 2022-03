Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reifenplatzer führt zu Unfall auf der BAB 4

Weimar (ots)

Am Dienstag kurz nach 16:00 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda in Fahrtrichtung Dresden zu Verkehrsstörungen in Form einer Vollsperrung bis ca. 17:30 Uhr. Grund war ein Kleintransporter, der bei einem Unfall beteiligt war und anschließend geborgen werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen sei während der Fahrt auf dem linken Fahrstreifen ein Reifendefekt am Kleintransporter aufgetreten. Der Fahrer verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, das nach rechts in die Leitplanke fuhr und danach wieder in die Fahrbahnmitte geschleudert wurde. Der Kleintransporter blieb auf dem linken und mittleren Fahrstreifen stehen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden wurde mit ca. 35.000 EUR beziffert.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell