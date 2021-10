Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitagabend (08.10.2021) in ein Mehrfamilienhaus an der Mörikestraße in Ahlen eingebrochen.

Zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr haben sich die Täter über die Wohnungstür Zugang zu der Wohnung in der zweiten Etage verschafft. Hier stahlen sie unter anderem einen Fernseher. Außerdem sperrten sie den Hund, der sich in der Wohnung befand, auf den Balkon.

Anschließend flüchteten sie und ließen die Haustüre offen stehen. Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell