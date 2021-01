Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugen und Unfallbeteiligter gesucht

Warendorf (ots)

Eine unschöne Überraschung hat ein 32-jähriger Mann Montagmorgen (25.01.2021, 07.09 Uhr) in Beckum erlebt.

Als der Beckumer an seinem Auto vorbeiging, stellte er Beschädigungen an der Stoßstange hinten rechts fest und fand Scherben, die zu seinem Rücklicht gehörten. Der 32-Jährige hatte den silbernen Skoda Fabia am Freitag (22.01.2021, 16.15 Uhr) auf einem Parkstreifen am Mühlenweg in Beckum abgestellt und über das Wochenende stehen gelassen.

Im Zeitraum zwischen Freitag (22.01.2021, 16.15 Uhr) und Montag (25.01.2021, 07.09 Uhr) in ein unbekannter Fahrzeugführer gegen das Auto gefahren, hat es beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Vermutlich könnte es sich um einen Fahrradfahrer gehandelt haben.

Wer hat den Zusammenstoß beobachtet oder kann Angaben zu dem Beteiligten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell