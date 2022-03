Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kontrolle über Pkw auf der BAB 4 verloren

Eisenach (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West ein Unfall, da nach bisherigen Erkenntnissen ein Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe, nachdem ein Fahrzeugdefekt entstanden sein soll. Das Fahrzeug kollidierte dann mit einem Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Das Fahrzeug wurde wieder zur Fahrbahnmitte geschleudert und prallte gegen die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall lösten sich Fahrzeugteile, über die ein weiterer Lkw fuhr. Dadurch wurde ein Reifen beschädigt. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges wurde zur medizinischen Kontrolle ins Krankenhaus nach Eisenach gebracht. Durch den Unfall war Gesamtschaden in Höhe von 16.000 EUR entstanden. Einer der beteiligten Lkw konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen. Beim zweiten Lkw musste der Reifen gewechselt werden, was die Sperrung des rechten Fahrstreifens der Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main bis 19:00 Uhr zur Folge hatte.

