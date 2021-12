Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Halle ein und entwenden Werkzeuge

17094 Rowa (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Lager- und Werkhalle im Gutsweg in 17094 Rowa ein und entwendeten Werkzeuge und weitere Arbeitsmaterialien im Wert von mehreren tausend Euro. Dies meldete der Geschädigte am Morgen des 20.12.2021 telefonisch bei der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zur Halle und entwendeten hier unter anderem Trennschleifer, Stichsägen, Akkuschrauber, eine Kreissäge, ein Schweißgerät, ein Dreiecksschleifer, einen Werkzeugkoffer sowie ein Kfz-Diagnosegerät samt diverser CDs zur Auslesung von Fahrzeugen.

Als möglicher Tatzeitraum konnte die Zeit vom 18.12.2021, 13:00 Uhr bis zum 19.12.2021, 17:00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatbegehung oder den Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedland unter 039601/300224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.200 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell