Polizei Paderborn

POL-PB: BMW in Paderborn gestohlen, Täter in Niedersachsen festgenommen

Paderborn / Braunschweig (ots)

(CK) - In der Zeit vom späten Donnerstagabend (16.02., 22.00 Uhr) bis frühen Freitagmorgen (17.02., 01.10 Uhr) wurde ein weißer BMW X 3 aus dem Carport eines Hauses am Borgholzer Weg gestohlen. Der Täter konnte noch in den frühen Morgenstunden auf der A 2 in Höhe Braunschweig festgenommen werden.

In der Nacht zu Freitag fiel einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Niedersachsen ein weißer BMW X3 auf der A2 auf. Das Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe des Autobahnkreuz Braunschweig Nord und fuhr in Richtung Osten.

An dem BMW waren polnische Kennzeichen befestigt, die nicht zu dem Fahrzeugtyp passten. Den Beamten war darüber hinaus bekannt, dass ein solches Auto kurz zuvor in Paderborn entwendet worden war.

Über Funk forderten sie weitere Funkstreifenwagen zur Unterstützung an. An der Anschlussstelle Rennau wurde der BMW von mehreren Einsatzwagen eingekesselt und gestoppt. Der 35-jährige Fahrer ließ sich widerstandslos festnehmen. Im Kofferraum wurden die Originalkennzeichen aufgefunden. Da der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen. Der BMW wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell