POL-PB: Milchwagen verunglückt zwischen Weiberg und Büren

Paderborn / Braunschweig (ots) - (CK) - In der Zeit vom späten Donnerstagabend (16.02., 22.00 Uhr) bis frühen Freitagmorgen (17.02., 01.10 Uhr) wurde ein weißer BMW X 3 aus dem Carport eines Hauses am Borgholzer Weg gestohlen. Der Täter konnte noch in den frühen Morgenstunden auf der A 2 in Höhe Braunschweig festgenommen werden. In der Nacht zu Freitag fiel einer ...

