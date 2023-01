Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Lkw-Zug mit defekten Bremsen und Überlänge sowie ein wiederholt auffälliges Holztransport-Unternehmen

Prüm / Trier

Beamten der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier stoppten bereits am vergangenen Freitag auf der A-60 bei Prüm einen belgischen Lkw-Zug, welcher mit Dung beladen und auf dem Weg von Trier nach Riemst in Belgien war. Bei der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der Lkw-Zug mit über 19m länger war, als erlaubt. Die höchstzulässige Länge beträgt hier 18,75m. Da augenscheinlich auch die Verkehrssicherheit des Anhängers nicht gegeben war, begleiteten die Beamten den Lkw-Zug zu einer nahegelegenen Fachwerkstatt. Dort bestätigte sich der Verdacht. Die Bremsscheiben des Anhängers waren ausgedünnt und lagen unter Mindestmaß. Zudem waren am Anhänger neben einigen defekten Bremssätteln auch einige Luftbälge defekt, so dass sich der Anhänger in einem völlig verkehrsunsicheren Zustand befand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Anhänger aus dem Verkehr gezogen wurde. Abschließend kann festgehalten werden, dass nicht nur die Ladung Mist war, sondern auch der Zustand des Anhängers. Am heutigen Morgen stoppten die Beamten auf der A-64 bei Trier einen mit Buchen beladenen Holztransport auf dem Weg von Bonsbeuren zum Sägewerk in Virton (Belgien). Bei der Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht der Überladung. Bei einer anschließenden Verwiegung auf einer nahegelegenen Waage wurde ein Gesamtgewicht von über 47 Tonnen festgestellt, erlaubt sind hier 40 Tonnen. Unmittelbar vor Jahresende hatten die Beamten einen ebenfalls überladenen Holztransport desselben Unternehmens mit über 52 Tonnen Gesamtgewicht gestoppt. Wie damals erwartet den Fahrer nun ein Bußgeld und gegen das Unternehmen wird ein Verfahren eingeleitet, wonach der Frachterlös eingezogen werden kann. Die Weiterfahrt wird erst gestattet, wenn der Holztransport einen Teil der Buchenstämme ab- oder umgeladen hat. Auch in diesem Fall wurde von den Beamten die Rechtmäßigkeit des Transportes aufgrund der vermehrten Holzdiebstähle, gerade bei Brennholz, geprüft.

