POL-PPTR: Sachbeschädigungen in Konz - Polizei sucht Zeugen

Konz (ots)

Nach diversen Sachbeschädigungen in Konz durch Graffiti, die im Zeitraum vom 9. bis 13. Dezember gesprüht wurden, sucht die Polizei Zeugen.

Insgesamt teilten Zeugen und Geschädigte der Polizei zwischen dem 11. und dem 13. Dezember 2022 fünf Sachbeschädigungen durch Graffiti mit. Darunter auch Sachbeschädigungen an der Grundschule St. Nikolaus sowie an der Pfarrkirche St. Nikolaus. Die weiteren Sachbeschädigungen fanden in der Hermann-Reinholz-Straße, des Saar-Mosel-Platzes und dem Mutter-Theresa-Weg statt. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe prüft die Polizei einen Zusammenhang. Von der Sachbeschädigung an der Grundschule liegen der Polizei Videoaufnahmen vor. Die Aufnahmen zeigen, wie am 11.12.2022 gegen 3 Uhr morgens zwei Personen das Gelände der Grundschule betreten. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung der Täter. Darum sucht die Polizei nun nach Zeugen:

Die erste Person war mit einer dunklen, eventuell schwarzen Hose, einem weißen Oberteil sowie einer hellen, eventuell weißen, Winterjacke und Sneaker bekleidet. Außerdem trug die Person einen hellen Rucksack auf dem Rücken. Hierbei dürfte es sich um einen männlichen Täter gehandelt haben. Die zweite Person trug eine helle Hose, helle Sneaker sowie eine fast knielange helle Winterjacke. Diese Person dürfte aufgrund ihrer Statur eine Jugendliche oder Heranwachsende gewesen sein.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitraum insbesondere an der Grundschule oder Umgebung gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen - Tel: 0651/201575-32 oder per E-Mail: pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de

