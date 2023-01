Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Personengruppe verletzt 24-Jährigen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Nach einem Wortgefecht schlugen und traten mehrere unbekannte Personen in der Silvesternacht in der Trierer Langstraße auf einen 24-Jährigen ein. Die Täter fügten dem jungen Mann auch Schnittverletzungen zu. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Der 24-jährige Geschädigte war am frühen Morgen des 01. Januar 2023 gegen 00.40 Uhr mit zwei Freundinnen in der Trierer Langstraße unterwegs. Hier geriet er bisherigen Ermittlungen zufolge in Höhe der Berufsbildenden Schule in ein Wortgefecht mit einer unbekannten Personengruppe. Zeugen zufolge sei der 24-Jährige plötzlich unmittelbar von dieser Personengruppe mit Schlägen und Tritten angegriffen worden, so dass er zu Boden stürzte. Der Geschädigte erlitt zudem diverse Schnittverletzungen. Aufgrund dessen gehen die Ermittler davon aus, dass zumindest einer der Angreifer ein Messer oder anderes Stichwerkzeug benutzt haben muss. Nachdem die Freundinnen ihren Bekannten von der Gruppe wegzogen, flüchteten die unbekannten Täter.

Die Personengruppe soll aus acht Personen bestanden haben, die geschätzt zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein sollen. Darunter sollen sich zwei oder drei Frauen befunden haben. Die gesamte Gruppe habe eher dem Phänotyp "südländisch" entsprochen, einer dem Phänotyp "afrikanisch".

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitraum in der Langstraße oder Umgebung gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier in Verbindung zu setzen - Tel: 0651/201575-38 oder per E-Mail: pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de

