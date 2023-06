Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen nach Bedrohung gesucht

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Samstag, den 03.06.2023, gegen 00:30 Uhr, befand sich ein 26-jähriger Mann auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen am Rhein. Hierbei wurde er aus einer dreiköpfigen Personengruppe mit einem Küchenmesser bedroht. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe von der Tatörtlichkeit. Bei der Personengruppe soll es sich um junge, männliche Personen im Alter von circa 18-23 Jahren handeln. Eine Strafanzeige wegen Bedrohung wurde aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-2122 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell