Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: POL-Pforzheim: Loßburg - Diebe stehlen Werkzeug aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Loßburg (ots)

Einen Pkw aufgebrochen und hieraus Werkzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter von Montag auf Dienstag in der Bahnhofstraße.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen brachen noch unbekannte Täter in der Zeit von Montag 18 Uhr bis Dienstagmorgen 07:30 Uhr einen Transporter eines Stuckateurbetriebs, welcher nahe eines dortigen Autohauses abgestellt war, auf. Aus dem Inneren entwendeten die Täter diverses Werkzeug namhafter Marken in den dazugehörigen Transportkoffern sowie Zubehör. Es liegen Hinweise zu zwei Personen vor, welche sich zur fraglichen Zeit in diesem Bereich aufhielten. Diese werden folgendermaßen beschrieben: Eine kleinere weibliche Person, welche mit einer auffälligen roten Jacke bekleidet war. Die zweite Person war männlich, etwa 185 Zentimeter groß, dicklicher Statur, hatte schwarze Haare und war komplett dunkel gekleidet. Teile des Diebesgutes konnten sowohl am Bahnhof in Loßburg als auch am Bahnhof in Haslach aufgefunden werden. Der Polizeiposten in Alpirsbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, oder Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07441 5360 beim Polizeirevier in Freudenstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell