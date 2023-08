Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Defekter Akku eines Elektrofahrrades verursacht Feuerwehreinsatz

Mühlheim an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Einsatz der Feuerwehr und von Rettungskräften ist es am Dienstagabend in der Hauptstraße gekommen, nachdem im Keller eines Gebäudes der vermutlich defekte Akku eines dort abgestellten Elektrofahrrades explodiert ist. In der Folge entstanden ein Kleinbrand und eine erhebliche Rauchentwicklung, welche sich auch in den oberen Stockwerken, vorwiegend im Hausflur ausbreitete. Neben einem Versicherungsbüro befindet sich in dem Gebäude auch eine Wohnung. Ein Spaziergänger entdeckte den Brand gegen 20.30 Uhr und konnte diesen mit einem Eimer Wasser löschen. Anschließend verständigte der Mann die Feuerwehr. Da sich auch eine Frau mit Gehbehinderung im Haus befand, rückte neben der Feuerwehr auch ein Rettungswagen zu dem gemeldeten Brand aus. Die mit mehreren Fahrzeugen und rund 40 Mann eintreffenden Wehren der Abteilungen Mühlheim und Fridingen konnten die Frau aus dem oberen Stockwerk holen und das Gebäude durchlüften. Personen kamen nicht zu Schaden.

