Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Neuss (ots)

Ein 32-jähriger Mann entwendete am Mittwoch (18.01.), gegen 16:50 Uhr, acht DVDs aus einem Elektronik-Fachmarkt an der Breslauer Straße. Da er mit ähnlichen Delikten bereits in Erscheinung getreten und ohne festen Wohnsitz ist, wurde in seinem Fall das beschleunigte Verfahren angeregt.

In diesem Fall wird der Festgenommene zeitnah auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt. Das beschleunigte Verfahren ist eine besondere Form des Strafverfahrens bei kleineren Delikten. Es kann innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden, wenn der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Es dient der nicht zuletzt präventiv wirkenden zügigen Strafverfolgung. Dieses Verfahren kann darüber hinaus zur Vermeidung oder Verkürzung von Untersuchungshaft beitragen.

Der 32-Jährige wurde im Amtsgericht vorgeführt, dieses schickte ihn in Untersuchungshaft.

