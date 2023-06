Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy und Goldkette geraubt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, 11.06.2023, raubte ein Unbekannter einen 20-jährigen Bielefelder in der Hauptstraße, in Höhe Benatzkystraße, aus. Der Täter entkam mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen mittels Täterbeschreibung.

Gegen 18:45 Uhr wurde der 20-Jährige vom Täter angesprochen und aufgefordert, sein Mobiltelefon und seine Goldkette herauszugeben. Als der Bielefelder der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Täter ihm mehrfach in das Gesicht und riss die geforderte Beute an sich. Anschließend flüchtete er in Richtung Raymondstraße. Der 20-jährige erlitt leichte Verletzungen.

Der Räuber soll 20 bis 25 Jahre alt sein, etwa 180 cm groß, kurze schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit war er schwarz gekleidet, trug eine silberne Kette und eine Gucci-Umhängetasche. Er soll akzentfrei deutsch gesprochen haben.

Zeugen des Straßenraubs melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zum Täter oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell