Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Versionen eines Unfalls: Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Senne - Auf der Osningstraße, in Höhe Brackweder Straße, kollidierten am Dienstag, 09.05.2023, zwei entgegenkommende Pkw. Der Fahrer und die Fahrerin gaben beide an, bei grünem Ampellicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Bielefelder mit einem blauen Audi Q4 mit Münchener-Kennzeichen die Osningstraße und wollte die Kreuzung geradeaus weiter in Richtung Buschkampstraße fahren. Das Ampellicht sei laut ihm zu diesem Zeitpunkt grün gewesen. Zeitgleich fuhr eine 45-jährige Bielefelderin mit einem grauen Suzuki Splash mit Bielefelder Kennzeichen auf der Buschkampstraße und bog nach links in die Brackweder Straße ein. Sie teilte wiederum mit, dass sie zu-nächst an der Haltelinie gestanden hätte und schließlich bei grünem Licht losgefahren sei.

Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Pkw. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfallgeschehen beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

