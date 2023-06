Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

Schm / Am Montagnachmittag, 12.06.2023, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 6-jährigen Kind auf einem Fahrrad und einem PKW. Gegen 16:43 Uhr befuhr ein 43-jähriger Bielefelder mit einem PKW Audi die Straße Liethstück in Fahrtrichtung Am Pfarracker. Zeitgleich querte ein Junge auf seinem Fahrrad die Straße und kollidierte dabei mit dem PKW im Bereich der Fahrertür. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind trotz Fahrradhelm eine Verletzung am Kopf. Das Kind wurde durch einen Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss in Begleitung der Mutter in ein Bielefelder Krankenhaus überführt. Bei dem Ereignis entstand ein Sachschaden von ca. 1200 Euro. Die Polizei Bielefeld bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen!

