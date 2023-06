Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsversuch gescheitert: Drei junge Männer gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Freitagmorgen, 09.06.2023, bemerkte und verhinderte ein Nachbar den Einbruch in ein Einfamilienhaus. Drei tatverdächtige Männer flüchteten in eine unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen mittels Täterbeschreibung.

Gegen 10:50 Uhr bemerkte ein Bielefelder, wie sich zwei unbekannte Männer auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Straße Peppmeierssiek, im Bereich Am Jöllesiek, aufhielten. Da die Personen augenscheinlich versuchten gewaltsam in das Haus einzudringen, sprach er sie an. Daraufhin brachen sie ihr Vorhaben ab und ergriffen die Flucht in Richtung Peppmeierssiek, wo ein dritter Mann auf sie wartete.

Die zwei Männer, die unmittelbar versucht haben einzubrechen, sollen jung gewesen sein, eine kräftige Statur haben, etwa 160 cm groß sein und ein südländisches Aussehen haben. Sie trugen dunkle Mützen ohne Schirm und OP-Masken in blau. Einer trug ein weißes T-Shirt, der andere war schwarz gekleidet. Der Dritte hatte ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild und trug dunkle Kleidung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tat-verdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell