Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrügerin erbeutet Bankkarte und Pin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Milse - Erneut gelangte eine Betrügerin an wichtige Bankdaten und hob damit Bargeld vom Konto ihres Opfers ab. In diesem Fall suchte die unbekannte Täterin am Freitag, 09.06.2023, eine Seniorin an der Straße Milser Holz auf.

Gegen 15:00 Uhr verschaffte sich die etwa 30-jährige Frau Zutritt zu der Wohnung der Seniorin. Sie verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch, in dem es ihr auf geschickte Weise gelang, das Vertrauen der Bielefelderin zu erlangen. Schließlich händigte sie der Frau ihre Bankkarte aus und gab ebenfalls ihren Pin weiter.

Daraufhin fuhr die Betrügerin mit einem schwarzen Pkw zu einer Bank an der Elverdisser Straße. Dort hob sie Bargeld vom Konto der Seniorin ab.

Hinweise zu der Täterin nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell