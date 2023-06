POL-BI: Sprinter in Stieghorst gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Beamte des Staatsschutzes bitten um Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden an der Kavalleriestraße, Arndtstraße, Walther-Rathenau-Straße und der August-Bebel-Straße. In der Nacht von Donnerstag, 08.06.2023, auf Freitag brachten Unbekannte Schriftzüge auf die Hausfassaden mehrere Parteibüros an. Betroffen waren Geschäftsstellen der SPD, FDP, Bündnis 90/Die ...

