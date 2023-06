Polizei Bielefeld

POL-BI: Schmierereien an fünf Parteibüros

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Beamte des Staatsschutzes bitten um Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden an der Kavalleriestraße, Arndtstraße, Walther-Rathenau-Straße und der August-Bebel-Straße.

In der Nacht von Donnerstag, 08.06.2023, auf Freitag brachten Unbekannte Schriftzüge auf die Hausfassaden mehrere Parteibüros an. Betroffen waren Geschäftsstellen der SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und der Partei Die Linke. Inhaltlich unterscheidet sich der TAG am Parteibüro der Linken von den anderen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Bezug zur europäischen Asylpolitik anzunehmen.

Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler auf Donnerstagabend 21:30 Uhr bis Freitagmorgen, 06:00 Uhr ein.

Hinweise nimmt der Staatsschutz unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell