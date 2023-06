POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Tatverdächtiger nach Angriff festgenommen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 07.06.2023, entwendeten unbekannte Täter ein Fahrzeug von einem Parkplatz in der Greifswalder Straße, Höhe Wismarer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 19:00 Uhr am Dienstag, 06.06.2023, hatte der Eigentümer seinen Sprinter zuletzt gesehen. Als er am nächsten Tag gegen 10:00 Uhr zu seinem Fahrzeug gehen wollte, fand er es ...

mehr