Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Lebensgefährlicher Leichtsinn: Kinder surfen auf S-Bahn

Berlin-Reinickendorf (ots)

Die Bundespolizei nahm am Samstagmittag drei Kinder in Gewahrsam, die zuvor auf dem Dach einer S-Bahn mitgefahren waren.

Gegen 13 Uhr sollen sich die drei Jungen am S-Bahnhof Hermsdorf vermummt haben und auf das Dach einer S-Bahn geklettert sein. Auf dem Wagendach fuhren sie bis nach Frohnau mit und flüchteten von dort. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Polizei nahmen die 13 und 14 Jahre alten Jungen wenig später in der Nähe des Bahnhofs in Gewahrsam und übergaben sie an ebenfalls alarmierte Bundespolizisten.

Die Einsatzkräfte stellten eine Sturmhaube sicher und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ein. Die Jungen blieben unverletzt. Beamtinnen und Beamte übergaben sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor den Gefahren, die beim Aufenthalt im Gleisbereich, durch den Bahnbetrieb oder einer unzulässigen Mitfahrt auf Schienenfahrzeugen entstehen können. Wer auf Bahnwaggons klettert, begibt sich in höchste Lebensgefahr. Schon beim Versuch des Besteigens eines Bahn-Waggons ist die unsichtbare Gefahr von Bahnstrom vorhanden. Bahnanlagen sind kein Spielplatz! Gerade Kinder und Jugendliche gefährden sich und andere immer wieder durch leichtsinniges Verhalten, Abenteuerlust oder falsch verstandene Mutproben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell