Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Landeskriminalamt Thüringen und die Staatsanwaltschaft Gera ermitteln zu Tatverdacht einer Kindstötung

Erfurt (ots)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera hat die Mordkommission des Landeskriminalamtes Thüringen, die Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Tötung eines Kindes übernommen. Dazu erfolgten umfangreiche Maßnahmen der Spurensicherung in Bad Blankenburg. Der Leichnam des Kindes wurde gefunden. Der Tatverdacht richtet sich gegen den Lebensgefährten der Mutter. Dieser befindet sich bereits in anderer Sache in Haft. Eventuell weitere strafrechtliche Verantwortlichkeiten werden derzeit geprüft. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Die Pressearbeit erfolgt durch die Staatsanwaltschaft Gera.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell