BPOLD-B: Jugendliche schlagen und treten auf Reisenden ein

Frankfurt (Oder) (ots) - Am frühen Samstagmorgen nahm die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest, der nicht nach Deutschland hätte einreisen dürfen. Gegen zwei Uhr meldete sich ein Mann im Revier der Bundespolizei am Bahnhof Frankfurt (Oder) und bat darum, sein Handy aufladen zu dürfen. Die Bundespolizisten überprüften die Personalien des 37-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Dabei stellte sich ...

