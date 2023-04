Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender mit Metalldose angegriffen

Berlin - Neukölln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag griff ein Mann einen 36-Jährigen am S-Bahnhof Sonnenallee an. Einsatzkräfte stoppten den Angreifer nach kurzer Flucht.

Gegen Mitternacht befand sich der 36-Jährige gerade am S-Bahnsteig, als ein Mann ihm vollkommen unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund mehrfach mit einer Nachfüllkartusche für Feuerzeuge auf den Kopf und ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend warf der Angreifer die Dose ins Gleis und flüchtete. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei Berlin stoppten den 24-jährigen Deutschen kurz darauf in der Nähe des S-Bahnhofs. Der 36-jährige syrische Staatsangehörige erlitt durch den Angriff Platzwunden am Kopf. Rettungskräfte versorgten die Verletzungen vor Ort.

Die Bundespolizei stellte die Metalldose als Tatmittel sicher und ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den alkoholisierten (2,13 Promille Atemalkoholkonzentration) und bereits einschlägig polizeibekannten 24-Jährigen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell