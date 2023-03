Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Wendlingen

A8 - Laster verliert Dämmplatten

Nicht ausreichend gesichert war eine Ladung am Samstag auf der A8.

Kurz vor 15.15 Uhr fuhr der 34-Jährige mit seinem Sattelzug in Richtung Stuttgart. Auf einem offenen Auflieger hatte er Baustoffe und Dämmplatten gelagert. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim-Teck (West) und Wendlingen lösten sich mehrere Platten und fielen auf die Fahrbahn. Nachfolgende Fahrzeuge konnten ausweichen, so dass es zu keinem schädigenden Ereignis kam. Der 34-Jährige hatte den Verlust nicht bemerkt. Erst im Bereich Nürtingen stoppte ihn eine Polizeistreife. Der Fahrer wird nun angezeigt und muss mit einem Bußgeld von mindestens 75 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei informiert: Lastwagen transportieren täglich unzählige Tonnen über Europas Straßen. Nicht nur die Menge der Güter, auch die Strecken, die sie zurücklegen, werden stetig mehr. Um die Zahl der Unfälle und die Risiken zu verringern, ist eine richtige Sicherung der Ladung unumgänglich. Wer die Ladung nicht richtig sichert bringt andere in Gefahr. Deshalb droht ihm ein Bußgeld. Auch bei Autos sind die Vorschriften genau einzuhalten. Ladung, die nicht gesichert wurde, kann bei einer Vollbremsung schnell zu einem gefährlichen Geschoss werden und Menschen schwer verletzen. Wer Ladung verliert, gefährdet andere und riskiert schwere Unfälle. Über die Ladungssicherung informiert auch die Internetseite www.gib-acht-im-Verkehr.de.

