Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Junge Männer treten auf Wohnungslosen ein - Zeugen gesucht

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots)

Dienstagabend gingen zwei junge Männer gemeinsam auf einen vor ihnen flüchtenden 39-Jährigen im Berliner Ostbahnhof los. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22:40 Uhr sollen die beiden Männer in der Ladenpassage am Westtunnel auf einen augenscheinlich wohnungslosen Mann eingetreten haben. Alarmierte Einsatzkräfte trafen vor Ort nur noch den 39-Jährigen und zwei Zeugen an. Die beiden Angreifer sollen bereits zuvor durch den Westtunnel in Richtung des S-Bahnsteiges geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Duo verlief ohne Ergebnis.

Die Bundespolizei sicherte Videoaufzeichnungen und leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden Tatverdächtigen ein. Anhand der Videoaufzeichnungen konnten die Beamtinnen und Beamten nachvollziehen, dass die beiden jungen Männer offenbar grundlos auf den vor ihnen weglaufenden 39-Jährigen eintraten.

Laut Angaben des 39-jährigen Geschädigten griff einer der beiden jungen Männer ihn bereits am Samstag, den 1. April, am Berliner Ostbahnhof an.

Bei den Angreifern soll es sich um Jugendliche bzw. junge Männer handeln. Beide trugen dunkle Jacken und hatten dunkle Haare. Einer der beiden soll ein asiatisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell