Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Sachbeschädigung am Soccer-Spielfeld

Brachbach (ots)

Im Tatzeitraum 07.02. bis 10.02.2023 wurde durch einen bisher unbekannten Täter die Umrandung am Soccer-Spielfeld an der Grundschule in Brachbach beschädigt. Es entstand Sachschaden. Hinweise an den Polizeibezirksdienst in Mudersbach.

