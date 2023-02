Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrollen der Polizei Neuwied

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 14.02.2023 fanden tagsüber in Neuwied an verschiedenen Stellen Verkehrskontrollen statt. Zunächst wurden in der Friedrich-Rech-Straße die Verkehrsteilnehmer überprüft. Es waren 9 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt und in einem Fall waren die Reifen abgefahren. Im Anschluss wurde im Bereich der Alteck eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Der Bereich ist seit Beginn des Jahres auf Tempo 70 begrenzt. 11 Fahrzeuge überschritten diese Geschwindigkeit, der Tagesschnellste wurde mit 101 km/h gemessen.

