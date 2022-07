LPI-NDH: Attacke gegen Gesicht und Fahrzeug

Nordhausen (ots) - Am Abend des 22.07.2022 wurde der Polizei der Diebstahl aus einem Keller in der Bochumer Straße in Nordhausen gemeldet. Die unbekannten Täter hatten hier verschiedene Elektrogeräte im Gesamtwert von ca. 350 Euro entwendet. Am selben Abend wurde der Polizei der Diebstahl eine Focus E-Bikes im Wert von 3.000 Euro mitgeteilt. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad in der Straße der Genossenschaften in ...

