Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugschaden durch Darüberlaufen

Wasserthaleben (ots)

Am 22.07.2022 gegen 23:10 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der Hauptstraße in Wasserthaleben gemeldet. Ein polizeibekannter 37-jähriger Mann lief in stark alkoholisierten Zustand über das Auto eines 23-jährigen. Hierdurch entstand an dem Pkw Sachschaden. Der Geschädigte versuchte nunmehr den Verursacher zur Rede zu stellen, wobei es noch zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung kam, in deren Folge der 23-jährige Verletzungen davontrug. Der Schädiger muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung verantworten.

