Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mutmaßliche Räuber festgenommen

Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf) (ots)

Die Bundespolizei nahm am Montagabend zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese gemeinschaftlich eine Reinigungskraft attackierten und deren Handy entwendeten. Heute soll die Untersuchungshaft geprüft werden.

Kurz vor 19 Uhr reinigte ein Bahnmitarbeiter einen S-Bahnzug der Linie 5, der vom Bahnhof Westkreuz in die dortige Abstellanlage fahren sollte. Kurz vor Ausfahrt der S-Bahn bestiegen zwei Männer den Wagen und griffen die Reinigungskraft unvermittelt an. Sie sollen dem 43-Jährigen mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen und ihm dabei das Mobiltelefon aus der Hosentasche gezogen haben. Der Triebfahrzeugführer, der gerade den Führerstand wechselte, bemerkte die Tat und ging dazwischen. Alarmierte Bundespolizisten nahmen die alkoholisierten Angreifer, einen 39-jährigen Ukrainer und einen 37-jährigen Rumänen, kurz darauf vorläufig fest. Der 43-jährige bulgarische Staatsangehörige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Sein Handy, dass die Streife in der Tasche des Ukrainers fand, erhielt er zurück.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Raubstraftat ein. Einsatzkräfte übergaben die bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannten Männer zur weiteren Bearbeitung an die Berliner Polizei. Sie sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

