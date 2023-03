LPI-SLF: Unfall mit zwei Leichtverletzten

B281 Dreitsch - Miesitz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 05:50 Uhr kam es auf der B281 aus Fahrtrichtung Triptis kommend in Richtung Neustadt an der Orla zu einem Verkehrsunfall. Zwischen den Ortslagen Dreitsch und Miesitz wisch ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw einem auf der Straße liegenden toten Fuchs aus. Dabei kam der Fahrer ins Schleudern und in der Folge auf die Leitplanke, wodurch er sich überschlug. Der ...

