LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Rudolstadt/ Gera (ots) - In der Nacht von Montag zu Dienstag gab es einen größeren Polizeieinsatz in der Scheinpflugstraße in Rudolstadt, nachdem ein 41-Jähriger einen 19-Jährigen bedroht hatte (es wurde bereits polizeilich berichtet). Am heutigen Mittwoch nun wurde der Beschuldigte beim Amtsgericht Gera vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl gegen den 41-Jährigen wurde vollstreckt, sodass der Mann in eine ...

