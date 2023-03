LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Kellereinbrüchen

Saalfeld (ots) - Im Laufe des gestrigen Tages kam es in Saalfeld zu einer Häufung von Ladendiebstählen. Gegen 09:10 Uhr wurde durch eine Mitarbeiterin eines Geschäftes, welches sich in der Straße Mittlerer Watzenbach befindet, bekannt, dass bereits am Vortag sowohl eine Stichsäge als auch ein Messgerät durch unbekannte Täter gestohlen wurde. Weiterhin kam es in Unterwellenborn in einem dortigen Einkaufsladen zu einem Diebstahl durch einen 47-Jährigen. Der ...

