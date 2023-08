POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Kapuzinerweg - grauen Suzuki Vitara beschädigt (22.08.2023)

Konstanz (ots) - Am Dienstagabend ist es in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Drei Männer im Alter zwischen 27 und 30 Jahren gerieten in eine handfeste Auseinandersetzung, da der 28-Jährige die 25-jährige Frau des 27-Jährigen unsittlich berührt haben soll. In der Folge schlugen der 27-Jährige und der ...

mehr