Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Unbekannte zündeln im Wald hinter dem Sportplatz (07.06.2023)

KN-Wollmatingen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend im Wald hinter dem Sportplatz in der Schwaketenstraße gezündelt und dabei mehrere Bäume beschädigt. Die Unbekannten machten im Bereich zwischen dem Waldweg und den Mountainbike-Trails ein Feuer, dass sich auf die Umgebung ausbreitete. Die mit zwei Fahrzeugen und sechs Mann ausgerückte Wehr konnte den Brand jedoch zeitnah löschen. Zwei Jungbäume sind durch das Feuer zerstört worden. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass insbesondere bei anhaltender Trockenheit ein erhöhtes Brandrisiko besteht und besondere Vorsicht beim Umgang mit Feuer geboten ist.

