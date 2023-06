Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Talhausen und Irslingen - 16.000 Euro Blechschaden (07.06.2023)

Dietingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Talhausen und Irslingen zu einem Unfall gekommen, bei dem insgesamt rund 16.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Eine 28-jährige Skoda-Fahrerin bog, aus Richtung Epfendorf kommend, auf den Gemeindeverbindungsweg ab und kollidierte dabei mit einem von Talhausen in Richtung Irslingen fahrenden, vorfahrtsberechtigen VW Polo eines 27 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall kam der Polo von der Fahrbahn ab und blieb etwa 30 Meter weiter in einem Feld liegen. Um die beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden musste kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

