Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht einen Vermissten 56-jährigen Mann

Moers (ots)

Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem Vermissten: Der 56-Jährige aus Moers war bis zum 12.09.2022 im Urlaub in der Türkei. An diesem Tag ist er aus dem Urlaub zurückgekehrt bzw. in das Bundesgebiet wieder eingereist.

Allerdings ist er nicht an seiner Wohnanschrift in Moers angekommen. Seine Familienangehörigen und auch Freunde können ihn seit dem 12.09.2022 nicht mehr erreichen. Möglicherweise ist er Opfer eines Verbrechens geworden oder befindet sich in einer hilflosen Lage.

Wer kann Angaben zu dem Aufenthalt des Vermissten machen? Mögliche Aufenthaltsorte könnten auch Düsseldorf oder die Schweiz sein.

Der vermisste Mann ist, ca. 175 cm, schlank, er hat graue Haare, braune Augen und ist Brillenträger. Er trägt Bart (Henriquatre), eine Warze rechts neben der Nase und er hat ein Tattoo am Unterarm. (Abbildung von drei Menschen)

Ein Bild des gesuchten gibt es in unserem Fahndungsportal unter: https://polizei.nrw/fahndung/89558

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell