POL-KN: (Aistaig, Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Diebstahl aus Sporthalle Aistaig (06.06.2023)

Immendingen / Lkr. TUT (ots) - Am Mittwoch (7.6.23) ist es in Immendingen auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden gekommen. Zwischen 17:45 und 18:30 Uhr fuhr eine unbekannte Person mit dem Auto im Bereich "Am Freizetzentrum" beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Ohne sich um die ...

