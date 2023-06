Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auto beschädigt

Zeugen gesucht (31.05.2023)

Tuttlingen (ots)

Auf der Schwarzwaldstraße ist es am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 14 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein Unbekannter beschädigte einen Audi A 4 an der linken Fahrzeugseite und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Dem Schadenbild nach könnte die Beschädigung möglicherweise durch das Anschrammen mit einer Schubkarre entstanden sein. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

