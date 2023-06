Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger - 2 Schwerverletzte (03.06.2023)

Am Samstagmittag, 03.06.2023, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz, A-Klasse, die Romeiastraße in Richtung Praxedisplatz. Auf Höhe der Einmündung zur Hadumothstraße überquerte ein älteres Ehepaar im Alter von 97 und 86 Jahren die Fahrbahn und wurde von dem Mercedes erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fußgänger schwer verletzt. Der 97-Jährige erlitt u.a. eine Kopfverletzung, die 86-Jährige wurde an den Extremitäten verletzt. Sie wurden zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600, in Verbindung zu setzen.

