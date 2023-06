Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen, Lkr. Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer erleidet bei Verkehrsunfall tödliche Verletzungen (03.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die L173 (Schwenninger Str.) von Villingen in Richtung Schwenningen. Am Ortsausgang Villingen, im dortigen zweispurigen Bereich, setzte der PKW-Fahrer ordnungsgemäß zum Überholen eines anderen Autos an, als ihm ein Radfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der 22-Jährige leitete ein Ausweichmanöver ein, konnte aber eine Kollision mit dem 35-jährigen Radfahrer nicht mehr verhindern. Durch die Kollision erlitt der 35-jährige Radfahrer tödliche Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugerufen. Kräfte des THW (Technisches Hilfswerk) übernahmen das Ausleuchten der Unfallstelle zur Unfallaufnahme. Eine auf der L173 eingeleitete Vollsperrung konnte gegen 04.45 Uhr aufgehoben werden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell