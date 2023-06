Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr (02.06.2023)

Trossingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Zweiradfahrer bei einem Unfall am Freitag gegen 8 Uhr auf der Straße "Theresienplatz". Ein 54-jähriger Opel Tigra-Fahrer bog von der Bahnhofstraße in einen Kreisverkehr ein und stieß mit einem 60-jährigen Rollerfahrer zusammen, der sich mit seiner Honda bereits im Kreisel befand. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

