Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Achtung! Fahrraddiebe im Stadtgebiet Konstanz - Sichern Sie Ihr Fahrrad gegen Diebstahl und seien Sie wachsam!

Konstanz (ots)

In den letzten Wochen hat die Zahl der Fahrraddiebstähle in Konstanz stark zugenommen. Seit Anfang April sind beim Polizeirevier rund 100 Anzeigen wegen gestohlener Fahrräder erstattet worden!

Zur Aufklärung und im besten Fall zur Verhinderung eines Diebstahls ist die Polizei auf Ihre Mithilfe angewiesen:

Seien Sie wachsam! Teilen Sie verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei mit - wenn Sie beispielsweise sehen, dass sich jemand "verdächtig" an einem ab-/angeschlossenen Fahrrad zu schaffen macht, oder verdächtige Fahrzeuge/Transporter feststellen in die Fahrräder geladen werden, notieren Sie sich das Kennzeichen und informieren die Polizei.

Sichern Sie ihr Fahrrad! Um es aber erst gar nicht so weit kommen zu lassen, gilt: Machen Sie Dieben das Leben möglichst schwer, indem Sie ihr Fahrrad bestmöglich gegen Diebstahl sichern.

Dazu empfiehlt die Polizei:

- Schließen Sie ihr Fahrrad, wenn möglich, immer in einem Keller oder einer Garage ein und auch dort zusätzlich an.

- Den besten Schutz ein stabiles Bügel- oder Panzerkabelschloss, ggf. auch mehrere Schlösser.

- Schließen Sie ihr Fahrrad immer an einen fest verankerten Gegenstand an, so dass es nicht einfach weggetragen werden kann.

- Lassen Sie keine Zubehörteile am Fahrrad, nehmen Sie alles, was schnell und leicht abgemacht werden kann immer mit.

Schauen Sie sich das Faltblatt "Räder richtig sichern", das hier heruntergeladen werden kann an: http://www.polizeiberatung.de/medienangebot/details/form/7/25.html

Das Faltblatt gibt Tipps rund um das Thema Fahrrad-Diebstahl. Es erklärt ausführlich, wie Fahrräder am besten gegen Diebstahl gesichert werden können und welche Art von Schlössern empfehlenswert sind. Auch das Thema Sicherung von Elektrofahrrädern gegen Diebstahl sowie der Fahrrad-Diebstahlschutz mit GPS-Tracking kommen nicht zu kurz. Weitere Themen sind die individuelle Kennzeichnung von Fahrrädern sowie der Kauf und Verkauf gebrauchter Räder. Das Faltblatt beinhaltet außerdem einen polizeilichen Fahrradpass zum Ausfüllen sowie den Hinweis auf die kostenlose Fahrradpass-App der Polizei, in die sich wichtige Fahrraddaten eintragen lassen, um ein gestohlenes Rad identifizieren zu können. Außerdem erfahren die Leser, was zu tun ist, wenn das Rad gestohlen wurde.

Weitere Informationen und Tipps zur Kriminalitätsvorbeugung erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell