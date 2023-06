Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Polizeipräsidium Konstanz mit Informationsstand bei der Südwest Messe 2023 dabei (02.06.2023)

Bild-Infos

Download

Villingen-Schwenningen (ots)

Auch im Jahr 2023 bietet das Polizeipräsidium Konstanz mit verschiedenen Kooperationspartnern wieder einen Beratungs- und Informationsstand bei der Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen an. In Halle Y Stand 01 können sich interessierte Bürger ab dem 3. Juni zu den verschiedensten Themen informieren. Ob zu Sicherungsmöglichkeiten für das Eigenheim oder zur Frage "Wie schütze ich mein Fahrrad vor Diebstahl?" erhalten Interessierte umfangreiche Beratung. Auch zum großen und immer noch aktuellen Themenkomplex "Betrugsdelikte am Telefon" informieren die Polizisten und geben Tipps, wie man sich vor dem "Enkeltrickbetrug" und den sogenannten "Schockanrufen" schützen kann. Hier informieren echte Polizisten, was es mit dem Betrugsdelikt "falscher Polizeibeamter" auf sich hat.

Mit Unterstützung ihres Kooperationspartners "Deutsche Bank" informiert die Beratungsstelle zum Thema "Falschgeld". Dazu gibt es dann noch täglich um 13 Uhr themenbezogene "Impulsvorträge im Forum".

Messebesucher finden auf dem Informationsstand außerdem einen von der Landesverkehrswacht zur Verfügung gestellten Radsimulator, den sie für individuelle Fahrtests nutzen können. Unter der Überschrift "Sicher-fit-unterwegs" gibt es gratis dazu Fahr- und Verhaltenstipps - auch für Nichtradfahrer.

Junge Menschen bekommen unter dem Motto der neuen Nachwuchswerbekampagne "Du verdienst ein Wir" die Möglichkeit, alles über den interessanten und facettenreichen Polizeiberuf zu erfahren. Erfahrene Beamtinnen und Beamte stehen Berufsinteressierten hierbei Rede und Antwort zu allen Fragen und geben Einblick in den Polizeialltag und zu den Menschen hinter der Uniform.

Weitere Informationen dazu gibt es auch im Internet unter www.karriere-polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell