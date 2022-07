Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Bundespolizei vollstreckt zum Sommerferienstart drei Haftbefehle am Flughafen Stuttgart

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei vollstreckte am letzten Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg (Mittwoch, den 27.07.22) drei Haftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung, Drogenhandel in nicht geringen Mengen und Beförderungserschleichung am Flughafen Stuttgart.

Am Mittwochmorgen wurde bei der Ausreisekontrolle nach Izmir ein niederländischer Passagier festgestellt, welcher mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Handel mit über 220 Gramm Heroin von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde. Der 52-Jährige wurde von den Beamten festgenommen und am gleichen Tag dem Amtsrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ließ den Fluggast in eine Justizvollzugsanstalt einliefern.

Eine türkische Passagierin wurde ebenfalls am Mittwochmorgen festgenommen, da die Beamten bei der Einreisekontrolle aus Adana auf einen weiteren Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart stießen. Die 22-Jährige musste sich wegen Beförderungserschleichung verantworten. Nachdem Angehörige für die zahlungsunfähige Verurteilte die verhängte Geldstrafe samt Kosten in Höhe von rund 430 Euro bezahlten, konnte diese auf freien Fuß belassen werden.

Am Abend des Sommerferienbeginns wurde des weiteren ein 29-jähriger deutscher Fluggast kontrolliert. Nach Landung des Fliegers aus Ibiza nahm die Bundespolizei den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen gefährlicher Körperverletzung ausgeschriebenen Mann fest. Er wurde am gleichen Tag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er eine ein Jahr und zwei Monate lange Haftstrafe zu verbüßen hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell